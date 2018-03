Le Défi Iamgold vise le million de dollars pour souligner son 10e anniversaire

Les organisateurs du Défi 117 Iamgold souhaitent fracasser le million de dollars amassés pour le comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue pour souligner le 10e anniversaire de l'événement.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

L'activité de course à pied aura lieu le 9 juin prochain.

Les groupes de coureurs en partance de Val-d'Or, Notre-Dame-du-Nord et La Sarre se rendront, par la route 117 ou 101, à la piste d'athlétisme de l'UQAT, à Rouyn-Noranda.

On peut s'attendre à une édition riche en émotions, avec beaucoup de souvenirs qui vont être relatés des années passées. Ian Clermont, cofondateur du Défi 117 Iamgold

« Aussi, on veut mettre en lumière tout ce qu'on a apporté au comité de soutien à la pédiatrie, aux familles. En fait, la première fois qu'on a couru, on ne pensait pas que le défi deviendrait ça aujourd'hui. Le défi est devenu ça à cause des coureurs, à cause des enfants qui sont venus courir avec nous autres. Je pense que c'est bien de prendre un pas de recul et de voir tout ce qui a été accompli pour ce 10e anniversaire », ajoute Ian Clermont.

À 150 000 $ de l'objectif

Depuis ses débuts, le Défi 117 Iamgold a amassé plus de 850 000 $ pour le comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Ça nous a fait passer d'un prêt qu'on faisait aux familles qui devaient s'expatrier pour aller soigner leurs enfants à un don d'argent, donc les familles n'ont pas à se casser la tête en revenant sur "comment on va faire pour retourner les sommes pour rembourser le comité de soutien à la pédiatrie?". C'est quand même plusieurs transferts par année qu'on accompagne, donc on n'aurait pas pu transformer nos prêts en dons si on n'avait pas eu le Défi Iamgold et on n'aurait pas pu non plus faire équipe avec les pédiatres pour acheter de l'équipement à la fine pointe », explique Josée Lapolice, administratrice du comité de soutien à la péridatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les participants peuvent réserver en ligne leur tronçon de 10 kilomètres ou une place en équipe.