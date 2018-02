Le Festival Art'Danse de l'Abitibi-Témiscamingue propose une formule réduite

Le Festival Art'Danse de l'Abitibi-Témiscamingue proposera une version réduite de son événement cette année.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Il sera de retour en 2019 dans sa forme complète afin de souligner son 10e anniversaire

Du 12 au 17 mars, Art'Danse proposera deux activités pour les amateurs de danse.

L'atelier « Swing ta rue » est de retour afin d'animer les rues de Val-d'Or avec des spectacles de danse spontanés et le concours « Création Danse » est aussi conservé.

Revenir plus fort

La présidente du Festival, Aline Sauvageau, explique les raisons de tenir une formule réduite cette année.

« On avait deux objectifs quand on a pris la décision, soit de se donner du temps au niveau des ressources humaines et financières pour faire une 10e édition comme on le souhaite, avec une programmation sur l'ensemble de la semaine comme on le souhaite et des activités diversifiées », indique-t-elle.

Le concours « Création Danse » aura lieu le 17 mars prochain.