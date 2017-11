Le Festival des guitares du monde remporte deux distinctions aux Prix Excellence Tourisme

Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue s'est démarqué, mardi soir, lors du gala annuel des Prix Excellence Tourisme qui se déroulait à Laval.

L'événement a obtenu une première distinction dans la catégorie « publicité - vidéo publicitaire » pour la bande-annonce de son édition 2017. La publicité a été réalisée par le cinéaste Étienne Lessard, originaire de Rouyn-Noranda.

Après que M. Lessard ait composé la musique pour une bande-annonce précédente, Jean Royal, président du FGMAT, a décidé de lui confier un mandat plus complet.

« J'avais le goût qu'il réalise [la bande-annonce] dans l'ensemble, musique et image, et il a fait un travail remarquable. On était en compétition hier contre, quand même, le Zoo de Granby ainsi que la Fédération des stations de ski du Québec... On était vraiment contents! Il a fait un travail magistral! », a déclaré M. Royal.

Le FGMAT ainsi que le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue avaient été nommés dans la catégorie de la meilleure affiche d'événement, mais aucun des deux festivals n'est pas arrivé à remporter le prix.

Cependant, le Festival des guitares a obtenu le Prix coup de coeur du public serti d'une bourse offerte par Québecor Média d'une valeur de 50 000 $ en placements publicitaires.