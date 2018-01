Le Festival forestier de Senneterre de retour en 2018

Le Festival forestier de Senneterre sera de retour cet été après une année d'absence.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Les organisateurs de l'événement ont profité d'une année sabbatique pour recentrer l'événement vers des valeurs plus familiales.

Des compétitions de bûcherons, des spectacles musicaux et des expositions auront lieu lors des trois jours d'activités qui attirent en moyenne plus de 10 000 festivaliers.

« Ce sera une édition plus familiale, plus rassembleuse et accessible. On mise sur quelque chose de plus simple, plus épuré. On essaie de casser la routine qui s'est installée dans les 20 dernières années », explique la coprésidente de l'événement, Mindie Fournier.

Les organisateurs du Festival forestiers devront aussi convaincre quelques septiques ajoute la coordonnatrice de l'événement, Ève Bouchard.

Il y a des gens qui sont contents de le voir revenir, mais d'autres sont frileux qui se demandent comment ça va se passer. Ève Bouchard, coordonnatrice du Festival

La 23e édition aura donc lieu, les 29, 30 juin et 1er juillet prochain.