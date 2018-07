Le feu de forêt près de Lebel-sur-Quévillon a plus que doublé de superficie

Le feu de forêt qui fait rage à une quarantaine de kilomètres de Lebel-sur-Quévillon est le brasier le plus important de la province pour le moment.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

La Société de protection des forêts contre le feu a pu survoler le brasier pour la première fois depuis plusieurs jours jeudi, alors que la fumée s'était dissipée.

Elle évalue qu'il a désormais une superficie de 12 000 hectares, soit l'équivalent de près de 17 000 terrains de football.

L'agente de prévention et porte-parole à la SOPFEU Marie-Louise Harvey explique qu'une équipe d'intervention de feux majeurs est déployée sur le terrain.

« On s'attend à avoir une superficie d'environ 12 000 hectares présentement. Un feu de cette ampleur-là, on a mis une équipe de gestion de feux majeurs qui travaille présentement sur cet incendie-là. Donc, on a des gens qui vont être au sol et qui vont travailler les bordures du feu et aussi en profondeur. Et aussi on va avoir des interventions avec les hélicoptères pour faire de l'arrosage ciblé. Et si le besoin est nécessaire, on va devoir envoyer des avions citernes pour l'intervention », précise-t-elle.

Elle ajoute que l'incendie ne représente pas une menace, ni pour la municipalité de Lebel-sur-Quévillon, ni pour les infrastructures routières.