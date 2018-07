Le feu de forêt près de Lebel-sur-Quévillon est contenu

Le feu de forêt qui brûle depuis vendredi, à 35 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon, est maintenant contenu.

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), le feu qui était considéré comme hors de contrôle ne l'est plus.

Il a été causé par la foudre et a déjà brûlé 5500 hectares.

« Le feu a ralenti sa course à cause de la météo, donc maintenant on peut dire qu'il est contenu. Il a vraiment ralenti sa progression. La situation pourrait changer au cours des prochains jours, toujours en fonction de la météo. Ça va dépense si le vent devient plus fort, si la forêt devient plus sèche » , précise l'agente à la prévention et à l'information à la SOPFEU, Cathy Elliott Morneau.

Près de 120 pompiers forestiers se rendront au cours des prochains jours combattre cet incendie.

D'ailleurs, une centaine de pompiers forestiers de la Colombie-Britannique arriveront à la base de la SOPFEU de Val-d'Or dès le 11 juillet pour combattre les feux qui sévissent dans la région et ailleurs au Québec.