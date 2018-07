Le feu de forêt près de Lebel-sur-Quévillon reprend du terrain

Le feu de forêt près du lac Wilson dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, qui était considéré comme contenu, est de nouveau hors-contrôle.

Les vents d'aujourd'hui ont redonné de la vigueur au feu, qui a repris sa progression.

Le feu ne menace pas la ville de Lebel-sur-Quévillon.

Par ailleurs, une centaine de pompiers forestiers de la Colombie-Britannique arrivent en renfort à la base de la SOPFEU de Val-d'Or dès mercredi soir.

Ils seront déployés dans la région pour combattre les feux de forêt qui font rage dans différents secteurs.

« On reçoit une centaine de personnes de la Colombie-Britannique. Il y a deux sections, donc deux fois 20 personnes qui se rendent à Lebel-sur-Quévillon et on a trois sections qui se rendent au Témiscamingue pour donner un coup de pouce au niveau des feux au Témiscamingue en ce moment », indique Cathy Elliott Morneau, agente à la prévention et à l'information de la SOPFEU.