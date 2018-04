Le Fromage au village : de quincaillerie à fromagerie

L'entreprise Le Fromage au village de Lorrainville, au Témiscamingue, organise une journée portes-ouvertes samedi dans le but de démontrer à la population comment un ancien commerce BMR peut être converti en usine de transformation du lait.

Un texte de Tanya NeveuLa fromagerie a doublé sa production de fromage depuis qu'elle a aménagé dans ses nouveaux locaux en septembre 2017.La directrice marketing de l'entreprise, Hélène Lessard, présente toujours ses fromages avec une grande fierté au visage.

Il y en a onze de spécialité, sans compter les blocs et le fromage en grain.Ils sont tous fabriqués exclusivement à partir du lait provenant des agriculteurs de la région.« En fait, on a un rendement de 10 %. Avec 100 kilos de lait, ce qui correspond à 100 litres de lait, on fait 10 kilos de fromage. Quand on dit que les fromages ça coûte cher…Oui, ça s'explique en partie par ça », explique Hélène Lessard.

Deux fois plus de fromageDepuis que la fromagerie est installée dans ses nouveaux locaux, son rendement s'est amélioré.

La fille d'Hélène Lessard, Anne Barrette, a aussi fait son entrée dans l'entreprise comme directrice générale au cours des derniers mois.

On a quadruplé ce qu'on peut fabriquer mais présentement, on a doublé ce qu'on fabriquait à l'autre usine. Par semaine, on sort environ 1500 kilos de fromage. Ça joue avec la température et les levées de fonds. Anne Barrette

La fromagerie compte maintenant deux salles de production de fromage et un kiosque de ventes à l'entrée.Dans l'aménagement, tout a été pensé pour respecter les normes d'inspection comme le précise Hélène Lessard.« Dans le fond, les gens vont voir le principe du dur, lisse et lavable, qui est le gros principe d'inspection », soutient-elle.La fromagerie emploie une quinzaine d'employés, pour qui le travail ne manquera pas dans les prochains mois, puisque l'entreprise a encore plusieurs projets à réaliser.