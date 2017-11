Le gouvernement du Québec s'attaque à l'intimidation

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau, annonce que le gouvernement du Québec investira 1 785 000 $ afin de prévenir et contrer l'intimidation.

Avec les informations de Guillaumes Rivest

La ministre a procédé à cette annonce aujourd'hui à Rouyn-Noranda en compagnie du ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette. Le montant investi sera divisé entre 54 différents projets provenant de partout au Québec.

Selon Francine Charbonneau, le gouvernement du Québec fait déjà beaucoup d'efforts en matière de lutte à l'intimidation et les résultats sont déjà tangibles.

« Je vous dirais qu'on voit déjà de l'amélioration que ce soit dans les milieux scolaires ou dans les milieux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me rapporte juste à la semaine passée, il y a encore des dénonciations. Les gens choisissent de dénoncer », a précisé la ministre.

Un projet pour les aînés

Retenue parmi ces 54 projets, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées en Abitibi-Témiscamingue recevra un peu plus de 37 000 $ afin de mener des ateliers pour permettre aux aînés d'identifier et contrer l'intimidation.

Le ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue Luc Blanchette a d'ailleurs pris le temps de souligné que l'intimidation chez les aînés prend parfois des formes différentes.

Parfois, il peut y avoir de la maltraitance économique et financière. C'est-à-dire que les petits-enfants et les enfants vont faire pression sur les épaules des grands-parents. Ils veulent avoir des sommes d'argent Luc Blanchette, ministre régional

Présente à l'occasion de l'annonce, la retraitée Micheline Gauthier a très bien accueilli l'annonce de la ministre Francine Charbonneau.

Elle a toutefois souligné que beaucoup d'efforts restent à faire au niveau de l'intimidation chez les aînés.

« Moi, je trouve que c'est bien important. J'en vois beaucoup d'aînés, je suis rendu à un certain âge. Je vois beaucoup d'aînés qui se font bousculer. Je pense qu'il y a de l'aide à apporter », a déploré Micheline Gauthier.