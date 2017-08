Le mauvais temps poussent les gens de la région vers les destinations soleil

L'été pluvieux qu'on connait jusqu'à maintenant incite plusieurs personnes de la région à quitter le pays pour trouver un peu de soleil. Les voyages tout inclus dans le sud sont particulièrement populaires cette année.

Un texte de Jean-Marc BelzileCindy Clarke, propriétaire de l'agence Voyages Rouyn-Noranda, souligne qu’il s’agit de l'été le plus occupé de son entreprise.« Je dirais que la météo de cet été aussi a influencé les achats des gens pour les vacances de la relâche, les gens achètent plus rapidement cette année pour les semaines de relâche, le temps des Fêtes. Il y a même des gens qui prévoient leur voyage pour la fin de l'année scolaire 2018 », soutient Mme Clarke.Cindy Clarke ajoute que l'avantage de voyager l'été réside notamment dans la baisse significative des prix pour les destinations soleil.Cuba et la République dominicaine sont d'ailleurs les destinations les plus populaires pour leurs bas prix.Des vols completsÀ l'aéroport de Rouyn-Noranda, les voyageurs sont nombreux.Noémie Lamoureux s'apprête pour sa part à prendre l'avion pour l'Espagne. « Je m'en vais faire la route de Compostelle », affirme-t-elle. Bien que son voyage était prévu depuis un moment, elle s’avoue impatiente d'arriver à destination, notamment en raison du temps froid des derniers jours.

On n’a pas eu un très bel été, il y a mouillé beaucoup dans les derniers temps, ça va faire du bien. Noémie Lamoureux

Sa mère, Nancy Gervais, aurait bien aimé aller dans le sud pendant ses vacances.Malheureusement, tous les vols qu'elle aurait souhaité prendre étaient complets.« Dans les dates qu'on était en vacances, on n’a pas été capable parce que les voyages étaient tous pleins alors on est resté. On a été à Ottawa plutôt que Cuba ou la République dominicaine », soutient-elle.