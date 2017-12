Le milieu de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue sur la sellette en 2017

Le secteur de la santé a beaucoup fait parler de lui cette année en Abitibi-Témiscamingue. Des ruptures de services, en passant par les fermetures de lits dans les hôpitaux ou encore les démissions de médecins pour cause de surcharge de travail n'ont pas laissé les citoyens indifférents. Pour le gouvernement, le secteur avait besoin d'une réforme pour améliorer le service aux usagers.

Un texte de Boualem Hadjouti

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) évoque une année difficile pour les employés de la santé. Pour la vice-présidente régionale Annick Trottier, la réorganisation du secteur a eu des répercussions sur le moral des travailleurs.

Dans la dernière année, ça a été les coupures de lits dans toutes les MRC, des coupures de postes, la réorganisation des équipes, l'instabilité au niveau professionnel, le travail d'équipe a été énormément atteint, on a vu énormément d'épuisement professionnel et des surcharges de travail. Annick Trottier, vice-présidente régionale de la FSSS-CSN

Début octobre, une coalition régionale en santé regroupant 27 organismes est née pour dénoncer les compressions dans le réseau. Selon le conseiller syndical à la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) Abitibi-Témiscamingue, Frédérique Beauchamp, beaucoup de services en santé sont réduits.

« On a observé une perte de pouvoir des territoires, il y avait beaucoup de ruptures de services [...] et pour nous, c'était inquiétant, parce que les ruptures de services diminuaient les statistiques de la fréquentation des centres de santé et ensuite légitiment des compressions supérieures, voir la fermeture de services », mentionne-t-il.

Mobilisation sur les réseaux sociaux

Le citoyen Sébastien Belisle de La Sarre a créé une page Facebook « Parents inquiets en Abitibi-Témiscamingue » pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur le sujet.Il affirme que des changements à l'hôpital de Rouyn-Noranda, où ses enfants sont soignés pour la fibrose kystique, n'ont pas amélioré la prise en charge des malades.

Je me disais: "suis-je le seul parent qui est inquiet ?" Sébastien Belisle

« J'ai fait un petit appel sur Internet, je pense qu'il y a 700 personnes qui ont rejoint le groupe et qui m'exprimaient leurs inquiétudes », raconte Sébastien Belisle.

Pour le député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, certains changements nécessaires pour améliorer les soins provoquent des mécontentements. Il rappelle que le gouvernement va investir des millions en santé dans la région.

« Ce qui est clair, c'est que la façon de faire a changé. Tout le monde me dit qu'il y avait nécessité de réformer la situation, parce qu'on avait beaucoup d'argent dans l'administration, moins sur les services de première ligne, moins sur le patient et c'est cette orientation-là qu'on a amenée », dit-il.

Il promet qu'en 2018, la région pourra compter sur plus de 230 médecins pour couvrir les besoins de la population.

Manque de ressources au Témiscamingue

Les ruptures d'anesthésie au Témiscamingue ont aussi fait la manchette. Une rupture de service avait même été annoncée pour 34 semaines, avant qu'un anesthésiste ait finalement pris le poste de façon intérimaire jusqu'au 19 janvier 2018.

En novembre, une entente a par contre été conclue entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue et l'hôpital de New Liskeard, en Ontario, qui est situé à 60 km de Ville-Marie.

L'histoire d'une femme ayant été contrainte d'accoucher devant la porte barrée de l'hôpital de Ville-Marie a aussi consterné la population.