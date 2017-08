Le nombre d’étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue diminue depuis 2011

Un peu plus de 2300 étudiants sont attendus ce matin au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en ce jour de rentrée. Le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, indique que ce nombre est en bas des 2400 étudiants espérés.

D’après une entrevue de David Chabot, à Des matins en or

Jusqu'à 2 700 étudiants ont fréquenté le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en 2011. Depuis, le nombre d'étudiants a diminué à chaque année.

On est en légère baisse annuellement depuis 2011. La population étudiante de l’Abitibi-Témiscamingue est elle aussi en baisse et c’est quand même notre premier bassin de recrutement. On fait des efforts pour aller chercher d’autres étudiants à l’extérieur du Québec.

Sylvain Blais