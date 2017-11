Le nouveau conseil municipal de Rouyn-Noranda assermenté

La cérémonie d'assermentation des élus municipaux de Rouyn-Noranda qui a eu lieu dimanche a officialisé la mise en poste de Diane Dallaire à titre de mairesse.

Un texte de Guillaume Rivest

Diane Dallaire devient par le fait même la première femme à détenir ce titre à Rouyn-Noranda.

Elle a prêté serment devant le nouveau conseil et une quarantaine de personnes présentes à la cérémonie d'assermentation.

Parmi les 12 conseillers également assermentés, 8 n'ont jamais occupé cette fonction auparavant.

Consciente qu'elle doit composer avec de nouveaux venus en politique municipale, la mairesse compte d'abord informer les conseillers des dossiers les plus pressants.

« Il y a des choses terre à terre qu'on doit régler rapidement comme la formation des nouveaux élus, dit-elle. On a beaucoup de pain sur la planche. Pour ce qui est des dossiers en cours, on va revenir avec ça rapidement afin de les prioriser. »

Parmi les nouveaux conseillers, plusieurs en sont à leur premier mandat.

C'est le cas de la conseillère du district Évain, Samuelle Ramsay-Houle, qui pense qu'il s'agit d'un avantage.

Je pense que ça peut juste amener un vent de fraîcheur, un peu plus d'écoute. Samuelle Ramsay-Houle

« [Ça peut également amener] plus de remise en question sur comment les choses fonctionnent, comment elles fonctionnent depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y'aurait moyen de changer [certaines] choses? », s'interroge la nouvelle conseillère.

Élu pour un quatrième mandat, André Philippon croit que l'arrivée de nombreux jeunes est positive en termes de relève.

Je pense que la démocratie voulait qu'il y ait des jeunes. André Philippon

« Comme je l'ai dit tantôt, l'expérience est là. Il y a des universitaires et des gens d'expériences. [Les jeunes conseillers] vont prendre leur place et les gens comme moi qui en sont à leur quatrième mandat vont pouvoir se tasser tranquillement et laisser la jeunesse qui a été élue cette année prendre nos places », a fait savoir André Philippon.

La première séance du nouveau conseil municipal aura lieu lundi soir.