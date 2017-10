Le nouveau maire de La Sarre ne quittera pas son emploi actuel

La Ville de La Sarre sera dirigée bientôt par un nouveau maire. Yves Dubé, conseiller municipal depuis 14 ans, prendra ainsi le siège de maire laissé vacant par Normand Houde. Il a été élu sans opposition.

« La ville vit du renouveau dans les dernières années, croit le nouveau maire. On a amélioré beaucoup de choses à La Sarre et j'ai le goût de m'investir pour donner un deuxième souffle à notre ville pour se positionner au niveau des autres MRC d'Abitibi-Témiscamingue. On parle d'un complexe multisport, on parle d'une piste d'athlétisme, on parle de maximiser les infrastructures qu'on a présentement sur le territoire, on veut gagner une efficience au niveau du personnel permanent à la ville. On a une équipe incroyable qui ne demande qu'à relever des défis. »

Yves Dubé occupera deux emplois, celui de maire de La Sarre et celui de directeur du Centre de formation professionnelle (CFP) du Lac-Abitibi. Il affirme que les citoyens ne seront pas négligés.

« Je vais occuper les deux emplois comme je l'ai dit quand j'ai annoncé que je me présentais à la mairie. J'avais dit que ça e prenait pas un maire à temps plein à La Sarre avec la jeune équipe qu'on a, mais on va travailler de façon différente, on va gagner en efficience et les gens ne sentiront pas le maire qui ne sera pas là à temps plein », assure-t-il.