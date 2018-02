Le Refuge pour animaux du Témiscamingue ouvre ses portes au public

Le Refuge pour animaux du Témiscamingue situé à Laverlochère ouvre ses portes samedi aux citoyens.

Les visiteurs pourront voir les différentes installations du bâtiment qui va accueillir des chiens et des chats de la région.

Une équipe de bénévoles travaille depuis cinq ans pour réaliser le projet.

L'ouverture officielle du refuge est prévue dans quelques semaines, après l'autorisation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Les services offerts

Plusieurs services seront offerts par le refuge, explique la cofondatrice Dominique Dubois.

« Nous, on [va se charger de] ramasser les animaux errants. On devrait avoir un contrôleur animalier aussi pour la cruauté et le service de vente de médailles, dit-elle. On aimerait que tous nos animaux soient médaillés au Témiscamingue. [Comme ça] si on les retrouve errants ou autre, on va être capable de retracer le propriétaire avec la médaille. »