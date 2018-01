Le règne de Mario Durocher au poste d'entraîneur-chef des Foreurs de Val-d'Or est terminé

Radio-Canada a appris que l'entraîneur-chef discute en ce moment avec l'organisation des clauses de son départ.

Les relations entre Mario Durocher et d'autres membres du personnel de l'équipe sont tendues depuis un certain temps et le climat de travail est difficile.

Des sources affirment que le discours de l'entraîneur-chef démontre qu'il ne souhaite pas s'investir dans la reconstruction de l'équipe.

L'entraîneur de 54 ans est à la barre de l'équipe depuis six ans.

Il a, entre autres, fait remporter à son équipe la Coupe du Président lors de la saison 2013-2014.

D'ailleurs, vendredi soir dernier était soulignée la 500e victoire de Mario Durocher et sa 200e victoire avec les Foreurs.

Par contre, l'équipe vit une saison difficile cette année.

Elle occupe le 15e rang du classement général de la ligue, avec 15 victoires en 37 matchs.