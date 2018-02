Le Salon des métiers de l'école La Source attire du monde

À Rouyn-Noranda, environ 700 élèves du secondaire ont visité jeudi le 6e Salon des métiers organisé à l'école La Source. Une quarantaine de métiers étaient représentés, notamment dans la santé, en administration, en construction ainsi que d'agent de police ou dans les Forces armées canadiennes.

Un texte de Boualem HadjoutiRencontrée sur place, l'élève de secondaire trois, Arielle Rochon, tenait à être présente au Salon des métiers cette année.C'est une occasion pour elle de se familiariser avec des formations qui lui sont jusque-là méconnues.« L'année passée, il n'y a pas eu de Salon des métiers parce qu'il n y a pas eu d'école, dit-elle. J'avais vraiment hâte de pouvoir y aller pour voir les métiers, peut-être trouver d'autres idées intéressantes que je pourrais avoir », fait-elle valoir.Le Salon attire des entreprisesPlusieurs entreprises ont profité de l'événement pour valoriser leurs métiers.C'est le cas pour Industries Blais qui a dépêché sur place son conseiller en recrutement, Guillaume Brière-Desfossés.« C'est important pour nous d'être là, dans une perspective d'engagement auprès des étudiants, de leur parler des formations qui sont disponibles en Abitibi. [Que ce soit] les métiers techniques comme électricien, mécanicien industriel, soudeur, etc. Tous les métiers que je vous ai nommés ce sont des métiers dont on a des postes d'ouverts chez nous », explique-t-il.Selon la conseillère d'orientation Marie-Ève Charbonneau, pour les organisateurs, il s'agit de montrer quelles sont les formations possibles à suivre pour les métiers d'avenir.« On a identifié les métiers ainsi que la formation requise, donc on parle beaucoup des parcours scolaires et des diplômes, explique Mme Charbonneau. On valorise la persévérance scolaire et l'obtention d'un premier diplôme et du diplôme subséquent, le diplôme d’études postsecondaire. Donc, on les ouvre sur la différence entre un diplôme d'études professionnelles et un diplôme d'études collégiales, un baccalauréat universitaire et une maitrise »Elle affirme que le salon ne vise pas faire recruter pour des entreprises, mais pour montrer aux élèves les formations et les métiers qui sont disponibles.