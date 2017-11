Le ski bazar du Mont-Vidéo attire les foules

Malgré la mauvaise température, plusieurs dizaines de personnes ont visité dimanche le ski bazar du Club de compétition de ski alpin du Mont-Vidéo.

L'événement annuel permet au club de financer ses activités à travers la vente d'équipements de ski.

Des entraîneurs et des conseillers étaient présents pour aider les gens à faire le bon choix.

La présidente du club Julie Méthot est satisfaite de la réponse des citoyens venus magasiner des équipements neufs ou usagés à bon prix.

« Ça nous donne un bon coup de pouce. Avec cet argent-là, on renouvelle notre équipement de compétition, pour vraiment, lors des courses, avoir quelque chose à jour et de qualité. Ça a été une belle vente cette année parce qu'il y a eu un très beau choix et [les visiteurs] sont conseillés aussi », dit-elle.

Elle évalue à 300 le nombre de personnes qui ont visité le bazar cette année.