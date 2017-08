Le Témiscamingue, un trésor en vedette dans une série télé

Le lac Témiscamingue et ses attraits touristiques sont au cœur d'un projet télévisuel. Des artisans du Québec et de l'Ontario ont décidé de travailler ensemble sur la série: « Expédition à la Vivianne ».

Un texte de Tanya Neveu

Une équipe de tournage était à Témiscaming mardi pour cette future émission qui sera entre autres diffusée sur les ondes de TV Témis cet hiver.En plein coeur de la ville, l'animatrice de l'émission, Viviane Chartrand, découvre les attraits du sud du Témiscamingue.C'est elle qui a développé le concept de l'émission. Un projet qu'elle chérissait pour sa retraite.

Le jour où on prend notre retraite, c'est le jour où on va montrer à tout le peuple autour du lac Témiscamingue, le Québec, l'Ontario et les Premières Nations, ce qu'on a. On a un trésor ici. Vivianne Chartrand

Le réalisateur, Stéphane Rocheleau, un Montréalais originaire du Témiscamingue, explique que ce projet amènera l’équipe à se promener à travers l’entièreté du Témiscamingue.« On se promène à travers le Témiscamingue, autant québécois qu'ontarien. On fait le tour des attraits qui sont plus connus, mais on aussi fait le tour des petits coins qui sont un peu moins connus. Ma prétention ce serait que même les gens du Témiscamingue découvrent des coins qu'ils ne connaissent même pas », avoue-t-il.

Projet d’envergurePlusieurs partenaires prennent part à cette aventure. Il s’agit d’un projet de 80 000 dollars.

« Tourisme Ontario veut utiliser ces images-là pour faire la promotion de notre endroit et montrer nos belles régions », affirme la chargée de projet pour le Tour du lac Témiscamingue, Anne-Marie Loranger.Un volet culinaire faisant la promotion des produits du terroir sera aussi intégré au projet télévisuel.