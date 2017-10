Le Témiscamingue veut attirer 500 résidents sur son territoire en cinq ans

Le comité de la planification stratégique du Témiscamingue a lancé son 3e plan stratégique mardi matin et souhaite attirer 500 résidents sur son territoire d'ici 5 ans.

Dix-sept actions sont proposées à l'intérieur de ce plan 2018-2022. Elles ont toutes un lien avec les trois grands principes du plan : soit la mobilisation, la concertation et l'engagement.

« Un chiffre qui est audacieux, ambitieux. Mais c'est vraiment très important aujourd'hui si on veut pouvoir se développer au Témiscamingue. Il faut qu'on soit plus attirant, plus attractif et qu'on fasse venir des gens d'ailleurs au Témiscamingue », a indiqué le préfet sortant de la MRC de Témiscamingue, Arnaud Warolin.

Une tournée des conseils municipaux, des organismes et des entreprises se mettra en branle sous peu.

Ces derniers seront invités à signer une charte d'engagement au plan stratégique.Impliquer la populationLe comité de la planification stratégique souhaite d'ailleurs que la population s'implique dans cette démarche.Les explications de la directrice générale de la Société de développement du Témiscamingue, Nadia Bellehumeur.« Le défi de ce plan va être vraiment de le faire connaître, que les gens se l'approprie et que tout le monde sente qu'ils ont une responsabilité dans ce plan-là. Ce n'est pas juste l'affaire des organisations qui l'ont écrit. La démographie au Témiscamingue ça passe par tout le monde. Ça passe autant par les personnes âgées, les enfants et les entreprises. Tout le monde devra mettre la main à la pâte », explique-t-elle.