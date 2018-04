Le Valdorien Simon Dubuc s'illustre au Championnat canadien

Un cycliste valdorien s'est illustré cette fin de semaine au Championnat canadien sur piste junior. Le championnat se déroulait à Milton, en Ontario.

Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

« La poursuite individuelle, on est deux sur la piste, on part chacun à notre extrémité. C'est un départ arrêté, on se fait tenir par notre entraîneur, c'est 12 tours, pour un total de 3 kilomètres sur la piste. Le but, c'est de faire le meilleur temps possible », décrit-il.

Simon Dubuc a été surpris d'une telle performance, d'autant plus que c'était sa première compétition sur piste de sa carrière.

« Ça a été beaucoup d'apprentissage, confie le jeune cycliste. Oui, ça a été une surprise, c'est quand même une discipline que j'affectionne, mais ça se gère d'une façon différente, ce sont d'autres techniques et c'est beaucoup plus court ».Le coureur pour l'équipe junior Iamgold, avait été sélectionné pour joindre les rangs de l'équipe du Québec pour cette compétition.