Le Valdorien Simon Dubuc surprend au Championnat québécois sur route

Le cycliste valdorien Simon Dubuc a créé toute une surprise samedi au Championnat québécois sur route, qui se déroule cette fin de semaine à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans Lanaudière. Il a remporté l'épreuve de contre-la-montre individuel, devant son coéquipier amossois de l'équipe Iamgold, Charles-Étienne Chrétien qui est monté sur la deuxième marche du podium.

Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Simon Dubuc était étonné de son podium. « Je m'attendais à faire un top 5 ou 6, mais quand je suis entré et qu'on a annoncé que j'étais premier au temps provisoire, même s'il restait plusieurs personnes à entrer, et que j'avais le meilleur temps avec une bonne avance, c'était quand même une surprise pour moi », a révélé le cycliste après sa course.

Il souligne néanmoins que ses performances se sont grandement améliorées depuis le début de sa saison. Le parcours lui a aussi été favorable. « J'ai toujours aimé les contre-la-montre, surtout les parcours longs, avec des vallons et un minimum de pentes. En fin de semaine, j'étais dans mon élément, c'était parfait », précise-t-il.

Une podium pour Rachel St-Onge

Chez les femmes, l'Amossoise Rachel St-Onge est arrivée en troisième position au contre-la-montre. À la lumière des performances de sa saison, ce résultat faisait partie de ses objectifs.

« C'est une belle saison pour une première année junior, je suis très fière de moi. je suis montée sur le podium à Charlevoix à deux reprises, soit à la course sur route et au cumulatif, j'ai pu aussi bien me classer, sans nécessairement faire de podium, au Championnat canadien, sinon à Rimouski, aussi, ça s'est bien passé. Donc, j'ai eu quelques podiums, mais surtout des bonnes positions avec un calibre supérieur à ce que je m'attendais cette année », résume-t-elle.

Sept athlètes de l'équipe Iamgold, dont six de l'Abitibi participent au championnat qui termine dimanche après-midi avec l'épreuve sur route.

Près de 120 kilomètres seront parcourus chez les hommes et 80 kilomètres pour les femmes.