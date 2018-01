Les 5 articles les plus lus cette semaine

Voici les cinq nouvelles les plus lues de cette semaine sur la page d'ICI Abitibi-Témiscamingue.

Une personne se trouve dans un état critique à la suite d'un accident à Senneterre

Une personne se trouvait dans un état critique à la suite d'une collision survenue mardi en fin de journée sur la route 113 à Senneterre. Un dépassement serait à l'origine de la collision. Quatre personnes ont été impliquées dans l'accident. Lire la suite >>

Bulletin météorologique spécial pour le Témiscamingue

Environnement Canada avait émis pour lundi 22 janvier un bulletin météorologique spécial pour le Témiscamingue. Le bulletin touchait également la réserve faunique La Vérendrye. Lire la suite >>

Commission Viens : une ex-travailleuse sociale démissionne en raison de règles qu’elle juge discriminatoires

Mylène Sénéchal, une ex-travailleuse sociale qui a œuvré pendant plus de cinq ans dans les communautés de Lac-Simon et de Kitcisakik, témoignait lundi dernier à la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Elle avait dénoncé des règles, qu'elle juge discriminatoires, de la Direction de la protection de la jeunesse. Lire la suite >>

La carte d'assurance maladie fait peau neuve et conserve le « soleil de Senneterre »

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) lancera bientôt une nouvelle version de sa carte. La photo du coucher de soleil que l'on retrouve en arrière-plan prise au lac Faillon, à Senneterre, restera toutefois en filigrane. Lire la suite >>

René Bellemarre coupable d'attouchements sexuels sur une personne mineure

L'ancien entraîneur du club d'haltérophilie de La Sarre, René Bellemarre, était reconnu coupable de deux des chefs d'attouchements sexuels sur une personne mineure qui pesaient contre lui. Lire la suite >>