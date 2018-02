Les 5 articles les plus lus cette semaine

Voici les cinq nouvelles les plus lues de cette semaine sur la page d'ICI Abitibi-Témiscamingue.

Collision entre une voiture et un autobus scolaire à Laverlochère

Un autobus scolaire et une voiture sont entrés en collision à la sortie de Laverlochère, en après-midi de mercredi. La Sûreté du Québec n'a enregistré aucun blessé parmi les passagers de l'autobus. Plus de détails >>

Une première femme chef pompière en Abitibi-Témiscamingue

Pour la première fois dans la région, une femme dirige le Service des incendies de sa ville. Doris Nolet dirige depuis le 1er janvier une brigade de 21 pompiers volontaires à Normétal. Plus de détails >>

Le propriétaire de 10-04 Média Rodrigue Savard choisit de se faire représenter par un avocat

La cause du propriétaire du média citoyen 10-04 Média Rodrigue Savard est remise au 12 mars prochain. Rodrigue Savard a finalement choisi d'être représenté par Me Pascal Jolicoeur. Plus de détails >>

Toute la vérité sur les cougars en Abitibi-Témiscamingue

Y a-t-il des cougars en Abitibi-Témiscamingue? La biologiste Marion Séguy s'intéresse à la question, mais arrive difficilement à y répondre. Elle était l'invité de l'émission Des matins en or. Plus de détails >>

Khate Lessard : sensibiliser la population à la réalité des trans

Quelques mois après avoir réalisé une entrevue avec notre collègue Annie-Claude Luneau, la jeune femme trans Khate Lessard était de retour dans nos studios. L’Amossoise offre maintenant des conférences pour sensibiliser la population à sa réalité. Plus de détails >>