Les 5 articles les plus lus cette semaine

Voici les cinq nouvelles les plus lues sur le site d'ICI Abitibi-Témiscamingue cette semaine.

La victime de l'accident de motoneige à Amos est Jeff-Ray Cardinal

Le directeur général d'Abitibi Harley-Davidson et ancien entraîneur-chef des Comètes d'Amos Jeff-Ray Cardinal, perd la vie dans un accident de motoneige à Amos, survenu dimanche dernier. Plus de détails >>

La performance d'une jeune femme de Lac-Simon devient virale

Une vidéo Rosa Cheezo, 16 ans de Lac-Simon, en Abitibi, qui interprète Love of my life, a fait tout un tabac sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines. La vidéo, placée sur les réseaux sociaux, a été visionnée plus de 23 000 fois sur Facebook. Plus de détails >>

L'ancien maire de Lebel-sur-Quévillon sera expulsé de son camp de chasse

L'ex-maire de Lebel-Sur-Quévillon, Gérald Lemoyne, sera expulsé de son camp de chasse par le gouvernement du Québec. Il a jusqu'en juin 2018 pour récupérer ses effets personnels et abandonner son camp, qu'il occupait depuis 1979. Plus de détails >>

Présence remarquée d’animaux sauvages dans des villes de la région

La présence d'animaux sauvages en milieu urbain préoccupe les agents de protection de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis quelque temps, le nombre de signalements de présence de coyotes et de lynx en milieu urbain augmente dans les secteurs de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Plus de détails >>

Un beau-père acquitté d'avoir utilisé la force pour maîtriser une enfant

Accusé d'avoir utilisé une force excessive sur une fillette de 6 ans pour la maîtriser, un homme d'Amos a été acquitté par le tribunal, qui lui reconnaît le droit d'exercer une forme d'autorité sur l'enfant de sa conjointe. Plus de détails >>