Les 5 articles les plus lus sur ICI Abitibi-Témiscamingue cette semaine

Voici les cinq nouvelles les plus lues sur le site d'ICI Abitibi-Témiscamingue cette semaine.

Un couple trouvé sans vie à Rivière-Héva

Un couple a été trouvé sans vie mardi matin dans un camp de chasse sur le chemin de la Pourvoirie du Lac-Piché, dans le secteur de Rivière-Héva. Il s'agit de Nathalie Grenier, 47 ans, et Ghislain Bordeleau, 53 ans, de Val-d'Or. Plus de détails >>

Cablevision abandonne les annonces classées et la nécrologie

Cablevision a annoncé il y a quelques jours qu'elle mettait fin aux petites annonces et à la nécrologie sur le site web de TVC9. Les habitués des avis de décès devront donc changer leurs habitudes et consulter différents sites web afin d'avoir un portrait global pour l'ensemble de la région. Plus de détails >>

Une nouvelle vie en Abitibi-Témiscamingue pour une famille de réfugiés syriens

Après des démarches qui ont duré plus de deux ans, la famille Atallah est arrivée en Abitibi-Témiscamingue samedi dernier pour commencer une nouvelle vie. La famille de réfugiés va s'installer dans une maison à Amos. Plus de détails >>

Une pétition pour sauver la harde de caribous de Val-d'Or

L'Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue (ABAT) poursuit sa campagne intensive de mobilisation pour sauver la harde de caribous forestiers de Val-d'Or. L'organisation lance une pétition pour souligner la Journée mondiale de la biodiversité. Plus de détails >>

Deux individus arrêtés après une altercation dans un dépanneur de Rouyn-Noranda

Deux individus ont été appréhendés par les policiers, lundi dernier, après une altercation dans un dépanneur de Rouyn-Noranda. Plus de détails >>