Les 50 ans du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en photographie

Une exposition photo retraçant les 50 ans du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est en cours et ce, jusqu'en mars prochain.

Avec les informations de Vanessa Limage et Marc-Olivier Thibault

Rétrospective se tient dans le cadre du Festival photo VD’CLIC à Val-d'Or. L'événement a commencé le mois dernier et se tient jusqu'au 10 décembre au complexe Marcel-Monette.

Ensuite, l'exposition sera transférée à Rouyn-Noranda. Pour l'occasion, on y ajoutera des photos du campus rouynorandien et même exercice lorsque Rétrospective sera à Amos.

Dans ce projet historique, on replonge dans des images d'archives de l'institution collégiale.

Des encadrés permettent aussi aux visiteurs de contextualiser l'information.

Les nostalgiques seront servis puisque l'exposition met en vedette des acteurs importants du Cégep explique dit a coordonnatrice du 50e anniversaire du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Mélanie Nadeau.

« Il y a une photo avec les premiers 175 premiers étudiants du campus de Val-d'Or. Eux se rappelaient des gens et disaient "ah elle est rendue dentiste" et etc. On voit les gens qui sont passés au campus de Val-d'Or, qui ont vraiment fait leur place et pour qui ça a été important » affirme-t-elle.

Rétrospective fait aussi une place à la culture autochtone, ainsi que la campagne "Je veux mon cégep à Val-d'Or" dans les années 90.