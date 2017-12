Les bibliothèques municipales de Val-d'Or emboîtent le pas à l'accès gratuit pour tous

L'abonnement à la bibliothèque municipale sera gratuit pour tous les résidents de Val-d'Or à compter de janvier prochain.

Avec les informations de Tanya Neveu

La carte d'abonnement donne accès, entres autres, à des prêts de livres format papier et numérique.

L'abonnement est déjà gratuit pour les moins de 18 ans et pour les 60 ans et plus depuis quelques années.

Cette façon de faire répond aux nouvelles exigences du ministère de la Culture et des Communications.

Les bibliothèques municipales doivent maintenant offrir un abonnement régulier gratuit afin d'avoir accès à des subventions pour renouveler leur collection.

Encourager les gens à lire davantage

La responsable des bibliothèques municipales de Val d'Or, Michelle Bourque, estime aussi qu'il s'agit d'une façon d'encourager les gens à lire davantage.

"C'est aussi une volonté d'offrir un accès démocratique au savoir, aux livres et à la lecture. Les enfants doivent développer leurs habiletés et capacités de lecture pour leur réussite scolaire. Quoi de mieux qu'un parent qui lit pour offrir ce modèle-là aux enfants. C'est dans une démarche où on veut que les adultes lisent pour être des modèles", explique madame Bourque.

Les bibliothèques municipales sont situées dans 3 secteurs, soit Val-Senneville, Sullivan et Val-d'Or urbain.