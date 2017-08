Les Chefs! : Fanny raconte son expérience

L'aventure de Fanny Lehouiller au sein de la brigade de l'émission culinaire Les Chefs! a pris fin ce lundi. La chef originaire de Rouyn-Noranda dit cependant avoir « beaucoup appris sur [elle-même] et sur la cuisine » lors de cette expérience formatrice qu'elle mettra assurément à profit en tant que sous-chef du restaurant l'Îlot Repère gourmand de lac Beauport. Rencontre avec celle qui a fait ses premières armes dans des cuisines de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un texte d'Émilie Parent-Bouchard, d'après une entrevue de Karine Mateu

Pour la septième semaine de la compétition, les candidats devaient réaliser un plat gastronomique mettant en valeur la baudroie d'Amérique, mieux connue sous le nom de lotte. Au terme d'un défi enlevant, Fanny a dû participer au duel contre Romain. Elle s'est effondrée en larmes après avoir « tout donné » en préparant un steak à la bordelaise.

Un duel enlevant

« C'est tellement d'émotions qu'on vit en si peu de temps et je suis une fille vraiment sensible, [donc] c'est sûr que les larmes sortent toutes seules, explique-t-elle à la caméra dans l'épisode diffusé le lundi 14 août. Mais je me suis battue jusqu'à la fin. »

Partir la tête haute

La chef fervente de cuisine asiatique et passionnée de voyages orientés vers la découverte culinaire est tout de même fière de sa performance, surtout qu'elle anticipait être éliminée dès les premiers épisodes. Elle a d'ailleurs remporté le défi de la boîte à lunch grâce à ses recettes de gravlax, hummus et chou-fleur frit, crumble aux trois fruits et jus d'ananas et pomme verte à emporter en pique-nique.

« Quand on quitte, on ressent toujours une petite déception parce qu'on veut toujours aller plus loin, mais en même temps, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais et je suis quand même partie la tête haute, a-t-elle fait savoir le lendemain en entrevue à l'émission Région zéro 8. J'ai donné tout ce que je pouvais. »

C'était juste une mauvaise journée pour moi, ça arrive parfois en cuisine. Fanny Lehouiller

Esprit de camaraderie

Même si le tournage de l'émission est terminé depuis le mois de mai, la concurrente continue de fréquenter certains des candidats de l'émission. Elle témoigne d'ailleurs de l'esprit de camaraderie qui régnait lors du tournage de l'émission.

« Souvent, entre les concurrents, on prenait du temps libre ensemble et on étudiait la cuisine ensemble, on se posait des questions et on essayait de rester ensemble, relate-t-elle. Dès la première journée, on a créé beaucoup de liens. Moi, j'en ai créé un fort avec Ann-Rika, on est restées de très, très bonnes amies et on se voit souvent aussi depuis la fin du tournage. »

« J'ai appris beaucoup sur moi même et beaucoup sur la cuisine. C'est vraiment un belle expérience, c'est une expérience globale », conclut Fanny Lehouiller.