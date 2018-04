Les conditions hivernales font le bonheur des skieurs

L'hiver qui s'accroche a des impacts positifs pour les amateurs de ski de l'Abitibi-Témiscamingue. Les deux stations de ski alpin de la région, soient le Mont Kanasuta et le Mont Vidéo, prolongent leur saison.

Un texte de Jocelyn Corbeil

Ces stations seront ouvertes en fin de semaine prochaine sous certaines conditions.« On a eu un week-end extraordinaire avec des conditions hivernales, donc la neige est encore super belle, il y en a en masse, tout le monde n'en revient pas! », explique le directeur général du Centre plein air Mont-Kanasuta, Alain Vanier.

« L'hiver ne veut pas s'en aller et les skieurs veulent encore skier. On va être ouverts la semaine prochaine encore sauf avec des trucs fermés, comme le restaurant, la pente-école et les tubes », ajoute M. Alain Vanier.D'importants travaux auront lieu au cours des prochains mois au Centre plein air Mont-Kanasuta.« Dans un mois, on va faire des grosses modifications sur la remontée mécanique, les gens ne le verront pas, mais c'est au niveau mécanique. On va avoir une remontée qui va arrêter moins souvent, qui va être plus efficace. On va faire des modifications. C'était Sports experts qui était là depuis 25 ans, on les remercie, ils ont fait une excellente job, mais pour le bien de la montagne on reprend la location. On pense que ça va être bien pour la montagne, on va mettre l'école de ski à même la location et la billetterie », soutient Alain Vanier.