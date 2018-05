Les coureurs au rendez-vous du Challenge Desjardins à Témiscaming

Plus de 250 participants seront au départ du 6e Challenge Desjardins Les petits pieds des Bouts de chou à Témiscaming.

Ils doivent courir un demi-marathon, 10 ou 5 km ainsi que 1 km pour les familles.

L'événement est organisé pour venir en aide à la Maison de la famille Pour tous les Bouts de Chou.

La responsable Nancy Gagnon explique que son organisme n'a pas le choix que d'organiser l'événement s'il veut amasser des fonds et continuer d'offrir des services gratuits aux familles de la région.

« C'est sûr que chaque année, il n’y a rien qui est garanti. Nous pour nous donner un petit peu d'indépendance parce qu'on sait que les sous qui nous sont donnés sont souvent dédiés pour certaines choses précises, on est obligés d'aller avec les demandes de ceux qui nous donnent des sous. Mais avec le Challenge Desjardins et les levées de fonds qu'on fait, ça nous donne une indépendance et ça nous permet de mieux répondre aux besoins de la communauté », explique Nancy Gagnon.

Les organisateurs espèrent amasser près de 20 000 $.