Les cours d'eau surveillés de près à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, les cours d'eau sont surveillés de près pour prévenir une éventuelle crue printanière.

Selon la Ville de Rouyn-Noranda, les Services de la sécurité incendie et de la sécurité civile (SISC) sont aux aguets puisqu'ils ont à l'oeil l'évolution de la fonte des neiges notamment de la rivière Kinojévis et dans d'autres secteurs du territoire.

La Ville demande aux familles notamment celles qui habitent près de certains cours d'eau de préparer un plan d'urgence et une trousse pour subvenir à leurs besoins les 72 premières heures d'un sinistre, tel que préconisé par les deux services.

Les Services de la sécurité incendie et de la sécurité civile invitent aussi les citoyens à surveiller le niveau d'eau des lacs et cours d'eau à proximité de leur résidence et rappellent que l'eau d'un puits atteinte par la crue est non potable.