Les équipes abitibiennes de la LHJMQ préparent leur repêchage

Les deux équipes abitibiennes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec sont arrivées à Shawinigan, où se tiendra samedi le repêchage de la ligue.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Avant le repêchage, les Huskies et les Foreurs pourront participer à la période de transactions qui, elle, commence vendredi.

Au premier tour, Rouyn-Noranda va repêcher au sixième rang. L'équipe possède un total de 12 sélections.

Les choix de cette fin de semaine serviront surtout à bâtir l'avenir, selon le directeur général et entraîneur-chef des Huskies, Gilles Bouchard.

« On a quand même une équipe à maturité, alors on n'a pas beaucoup de postes disponibles, mais c'est de s'assurer d'avoir un bon repêchage pour préparer la transition dans deux ans, dit-il. Des joueurs qui vont adhérer à l'identité d'équipe, à la culture d'équipe et des gars d'attitude. »

Gilles Bouchard insiste pour que les joueurs repêchés adhèrent à la mentalité de l'équipe.

Mais si une recrue de grand talent ne cadre pas avec la mentalité des Huskies, est-ce que le directeur-gérant le laissera filer au profit d'un autre joueur?

Il s'agit de cas par cas, explique-t-il. « C'est certain que tu ne vas pas gagner avec 22 joueurs parfaits, c'est certain que comme coach, notre rôle, c'est de s'assurer de les ramener dans le droit chemin pour qu'ils adhèrent à l'équipe. Ce sont des choses réalisables et faisables. Mais c'est du cas par cas quand on parle d'attitude », précise Gilles Bouchard.

Les Foreurs, de leur côté, seront très actifs lors de l'événement. Val-d'Or, qui est en reconstruction, possède deux choix de première ronde (13, 17), deux choix de deuxième ronde (19, 21) et trois choix de troisième ronde (39, 49, 53).

Les dirigeants de la formation n'étaient pas disponibles pour une entrevue.