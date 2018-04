Les équipes de la région se démarquent au tournoi de curling Travelers

Deux équipes de la région se sont rendues en finale du championnat provincial Travelers 2018, qui se tenait à Rouyn-Noranda cette fin de semaine.

Un texte de Marie-Hélène Paquin

Du côté féminin, il s'agit de l'équipe du Club Noranda, et du côté des hommes, de l'équipe du Club Belvédère de Val-d'Or.

L'issue de ce dernier match s'est décidée à la toute dernière pierre du capitaine, qui est passée à seulement quelques cheveux de réaliser le coup gagnant, peut-on lire dans un communiqué.

Ce sont toutefois le club Glenmore de Montréal, chez les femmes, et le club Laviollette de Trois-Rivières, chez les hommes, qui vont représenter le Québec au championnat national, qui aura lieu à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

« Malgré ces deux défaites en finale, tous les amateurs de curling présents sont très fiers du parcours des deux équipes de la région, qui ont remporté les médailles d’argent, et on souhaite la meilleure des chances aux équipes de Montréal et Trois-Rivières au championnat canadien », affirme Ghislain East, président du Club Noranda, hôte du tournoi.

Le Championnat Travelers réunissait 96 participants, soit 12 équipes féminines et 12 équipes masculines, sur la glace du Club Noranda.

L'organisation dresse un bilan positif de l'événement, tant pour les joueurs que pour les amateurs, qui ont pu voir du très bon curling dans la région cette fin de semaine.

Nous sommes très contents du bon déroulement de l’événement. Nous avons reçu beaucoup de bons commentaires des équipes des autres régions du Québec, qui ont apprécié leur séjour à Rouyn-Noranda. Ghislain East, président du Club Noranda

« Nous avons été agréablement surpris de voir que les amateurs de curling de la région ont été nombreux à assister aux matchs tout le long du weekend », ajoute André Bellavance, président de Curling Québec.