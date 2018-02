Les familles d’accueil, acteurs en coulisses de la réussite sportive

Les familles d'accueil dans le monde du sport sont peu nombreuses en Abitibi-Témiscamingue, mais elles sont essentielles aux organisations sportives de la région.

Un texte de Marc-Olivier ThibaultMais qui sont ces gens qui accueillent des sportifs qu'ils n'ont jamais rencontrés et qui resteront sous leur toit, parfois, pendant plusieurs années et quels sont les défis rencontrés?Chez les Huskies de Rouyn-Noranda, Lori Albert est la responsable des pensions. Depuis le début de son mandat, elle a hébergé neuf joueurs, majoritairement européens et anglophones, puisqu'elle est bilingue.Depuis trois ans, elle accueille Peter Abbandonato, originaire de Laval et depuis août dernier, le Slovaque Patrik Hrehorcak.

L'attaquant est originaire de Poprad, une petite ville montagneuse de la Slovaquie. Il a appris l'anglais à l'école et un peu de français lors d'un séjour en France. Ses premiers contacts avec Lori ont été par texto. Il croyait que son français serait suffisant pour se faire comprendre ici au Québec, or, cela n'a pas été le cas, raconte-t-il.C'est pourquoi à la maison, les discussions se font en anglais.

Avant d'arriver ici, je me disais : je vais me débrouiller, je connais le français puisque j'ai habité neuf ans en France. Et le premier jour avec Lori je n'ai rien compris! Le Québec ce n'est pas la France, il y a une grosse différence », explique Hrehorcak.

Des règles strictesL'organisation rouynorandienne peut compter sur près d'une vingtaine de familles de pension. Certaines accueillent deux joueurs par saison et en accueillent depuis les toutes premières années de la franchise.Mais ne devient pas famille de pension qui veut. La direction fera d'abord ses vérifications, explique le directeur des opérations des Huskies, Ian Clermont. « On va visiter puis oui, on fait une enquête pour s'assurer qu'il n'y ait personne avec un dossier, qu'il n'y ait personne avec de mauvaises intentions derrière ça. On leur présente un questionnaire, " avez-vous des animaux, est-ce que vous fumer, est-ce que vous mangez bien, ça ressemble à quoi vos menus? » raconte-t-il.

Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise famille, il n'y a pas de mauvais joueur, mais parfois il peut y avoir des mauvais "matchs". Ian Clermont

AlimentationAfin que ses pensionnaires soient dans une condition optimale pour leurs performances sur la glace, Lori Albert insiste sur l'importance d'une bonne alimentation à la maison.Peter Abandonnato et Patrik Hrehorcak apprécient, surtout ce dernier, qui avoue être « difficile » avec la nourriture. Heureusement, il aime la cuisine de son hôtesse. Il lui a même offert à Noël, un livre de recettes traditionnelles slovaques.

« Lori est bonne. La chose la plus importante est qu'elle cuisine bien! J'avais peur parce que je sais que je suis difficile avec la cuisine. Lori fait des repas que j'aime et c'est bon! », dit-il en riant.Avec deux joueurs pensionnaires de 18 et 19 ans, certaines semaines, l'épicerie peut coûter jusqu'à 400 $.Les Huskies de Rouyn-Noranda offrent une allocation financière aux familles tous les mois, mais ce montant ne couvre pas l'entièreté des dépenses et l'organisation le sait. Rien pour déranger l'hôtesse de la maison qui prend son rôle comme un réel engagement.

La première question que l'on dit aux gens qui sont intéressés à devenir pension c'est que "si vous pensez de faire de l'argent avec ça, ce n'est pas la place ". Lori Albert

On donne de notre temps, on partage notre maison, on partage nos vies et on donne aussi côté financier. L'allocation ne couvre pas ce qu'un joueur peut consommer dans une semaine », explique Lori Albert.

Il existe des règlements clairs pour les joueurs des Huskies qui vivent en pension. Lori Albert a elle aussi imposé quelques règlements spécifiques.

Aucune tolérance sur l'utilisation des drogues et de l'alcool, respect du couvre-feu et les amis peuvent venir à la maison, la copine aussi, mais ils ne peuvent y dormir.

Peter Abbandonato est bien à l'aise avec les règlements imposés par celle qui l'héberge. « Ce n'est pas si strict que ça. L'équipe et toutes les pensions ont les mêmes règles. C'est sur quelques pensions ont des règles spéciales pour leurs joueurs avec leurs blondes et différentes affaires. Mais avec Lori, elle ne veut pas de filles dans la maison. Donc il faut respecter ça, ce n'est pas chez nous », précise l'attaquant.

Lori Albert est aussi en lien avec la famille biologique de ses pensionnaires.

Pour certains de ces athlètes, encore adolescents, c'est la première fois qu'ils quittent la maison.

Les deux familles s'échangent des courriels et des appels, autant pour les bonnes que les moins bonnes nouvelles. Ce qui arrive rarement, mais parfois, Lori doit faire de la discipline. Tous le prennent en riant aujourd'hui.

La responsable des pensions des Huskies prendra bientôt sa retraite. Un de ses projets est d'aller dans tous les pays et visiter toutes les familles des joueurs qu'elle a reçues chez elle pendant sa carrière.

