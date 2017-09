Les femmes sont honorées au pow-wow de Timiskaming First Nation

Les femmes sont à l'honneur pour le pow-wow de Timiskaming First Nation qui se déroule cette fin de semaine.

Heather McBride, membre du comité organisateur du pow-wow, indique que la communauté a retenu ce thème en raison de la place qu'occupent les femmes autochtones dans l'actualité depuis les dernières années. Elle ajoute que la communauté a jugé que le moment était opportun cette année.

La femme, c'est quelqu'un de très important dans notre culture. Heather McBride

« Aussi, on entend souvent parler des femmes autochtones qui disparaissent, ce qui est arrivé à Val-d'Or, les plaintes contre la Sûreté du Québec. On fait juste honorer les femmes. C'est quelque chose proche de notre coeur et on pensait que c'était la bonne année pour faire ça », souligne-t-elle.

Heather McBride indique également que tout le monde est le bienvenu dans la communauté pour la tenue du pow-wow.

Des mets traditionnels et de l'artisanat autochtones seront aussi proposés sur place.