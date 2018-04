Les finissants en Technologie de l'électronique industrielle du Cégep ont l'embarras du choix

Les finissants en Technologie de l'électronique industrielle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue présentaient, jeudi, leurs projets de fin d'année.

Ce programme de trois ans permet aux étudiants d'apprendre les bases de l'électricité, de l'électronique et l'automatisation de systèmes.

« Les projets réalisés, c'est un procédé qui simule le hissage du minerai, un autre qui est une embouteilleuse. [Il y a] un autre projet qui est une voiture électrique téléguidée pour simuler un peu ce qu'on veut faire dans les mines avec les scoops téléguidés et un autre procédé de traitement de débit qui va servir de simulation dans le cours du programme », explique l'enseignant coordonnateur en électronique industrielle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean-Yves Denis.

Des finissants en demande

Les sept finissants du programme sont très en demande surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

« J'ai déjà travaillé précédemment dans les mines. C'est pas mal là-dedans que je m'enligne », affirme David Allard-Bélanger, étudiant en Technologie de l'électronique industrielle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Pour l'instant j'ai un emploi à Val-d'Or dans une scierie et j'adore ça », dit pour sa part Cédric Turmel-Mainville, étudiant.

« Moi, en ce moment, je travaille dans une scierie. J'aime vraiment ce secteur-là, je me fais du fun à travailler. Je pense plus que je vais peut-être aller vers des scieries ou entreprises de ce genre-là », ajoute Zachary Audet.

« Moi je voudrais devenir technicien en contrôle, instrumentation. Aussi, on a des offres qui viennent de partout et honnêtement, tu vois que même si on est des étudiants, les employeurs sont vraiment intéressés par nos CV. Ce n'est vraiment pas dur de se trouver une entrevue, de faire une démarche, disons », fait valoir Étienne Boisvert.