Les Foreurs honorent Patrice Bilodeau, Martin Thibault et Lee Cousineau

Dans le cadre de leur 25e anniversaire, les Foreurs de Val-d'Or ont honoré trois anciens joueurs hier soir au Centre Air Creebec. Le travail de deux membres de l'organisation, Jocelyne Boyer et Roger Boutin, a aussi été souligné.

Un texte de Thomas Deshaies

Les anciens joueurs Patrice Bilodeau, Martin Thibault et Lee Cousineau ont été honorés lors d'une cérémonie qui a précédé le match opposant les Foreurs au les Phoenix de Sherbrooke.

« Ça fait chaud au coeur être de retour avec les partisans, puis de refaire un pas en arrière d'une quinzaine d'années pour vivre et revivre ces émotions-là que les partisans nous ont fait vivre », s'est réjoui l'ancien joueur des Foreurs et maintenant policier a la sûreté du Québec, Patrice Bilodeau.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est l'expérience d'une vie. On devient comme un homme ici, on grandit là-dedans, on se fait des connaissances et on apprend beaucoup sur nous-mêmes.

Patrice Bilodeau, ancien joueur des Foreurs