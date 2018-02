Les groupes communautaires ont besoin de plus de financement, concède le PDG du CISSS-AT

Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Yves Desjardins, estime que les organismes communautaires auraient besoin de plus de financement.

Avec les informations de Thomas Deshaies

C'est ce qu'il a déclaré en marge de la séance ordinaire du conseil d'administration de l'organisation, qui avait lieu jeudi soir.

Rappelons que les organismes communautaires luttent actuellement pour un rehaussement substantiel de leur financement gouvernemental.

Yves Desjardins estime toutefois que les ressources sont limitées.

Je crois sincèrement que nos organismes communautaires font un travail fantastique sur le territoire. Ils auraient besoin de plus de sous. Au niveau du gouvernement, c'est sûr qu'il y a des budgets limités partout. L'enjeu, c'est de s'assurer que les organismes sont en complémentarité. Yves Desjardins, PDG du CISSS-AT

« C'est pour cette raison que je les ai mis en relation avec nos services, pour vraiment faire un continuum de soins avec nos services. Vous savez, notre établissement et le conseil d'administration l'ont déjà fait, on entérine le fait, et si on peut faire des représentations dans le sens que nos organismes communautaires aient plus de financement, on va le faire », ajoute Yves Desjardins.

Le CISSS-AT collabore avec plus d'une centaine d'organismes communautaires sur le territoire.