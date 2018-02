Les Huskies dominent les Foreurs et l'emportent 4-1

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont remporté leur match vendredi face aux Foreurs de Val-d'Or 4 - 1 dans le cadre de la « Guerre de la 117 ».

Ce n'est que vers la fin de la deuxième période que les Huskies ont pu inscrire leur premier but grâce à Justin Bergeron.

La troisième période a été plus offensive puisque les deux équipes ont inscrit 4 buts en tout, dont 3 pour les Huskies.

Le gardien de but des Foreurs, Mathieu Marquis, a réalisé plusieurs arrêts, ce qui a rendu la partie plus difficile pour les Huskies.

L'entraîneur des Huskies, Gilles Bouchard, a reconnu que la première période était difficile, mais que ses joueurs ont pu reprendre la main par la suite.

« Val-d'Or a joué avec beaucoup plus d'acharnement, ils ont vraiment mieux joué, ils sont impliqués physiquement. Nous, de notre bord, on a pris les choses un petit peu mollement en première période, puis on est revenu progressivement », a-t-il dit.

À signaler la blessure de Will Thompson qui a reçu un coup sur la tête, a déploré Gilles Bouchard. Il promet d'envoyer la vidéo à la ligue pour analyse.