Les Huskies prennent leur revanche face au Phoenix

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont pris leur revanche samedi soir face au Phoenix de Sherbrooke lors du deuxième match de la série.

Ils ont remporté la partie avec une victoire de 6 - 2, la veille ils ont perdu 2 - 1.

Les Huskies de Rouyn-Noranda n'ont laissé aucune chance aux Sherbrookois puisque dès le début du jeu, ils ont inscrit leur premier but.

Les visiteurs n'ont pas tardé à répliquer avec un but d'égalisation, mais l'offensive des Huskies s'est poursuivie avec trois autres buts en première et deuxième période et deux buts en troisième.

« On a une équipe qui a joué avec beaucoup d’énergie comparativement à hier [vendredi]. On a bien joué en équipe, notre exécution a été meilleure. C'est ce qu’on a demandé au gars avant le match de jouer avec instinct, jouer dans l'identité et la culture de l'équipe. C'est ce qui nous a fait gagner et ce qui nous a donné du succès dans les dernières années. Il n'y a pas cinquante recettes miracles. Je suis très content », a commenté l’entraineur-chef des Huskies, Gilles Bouchard.

Les deux équipes sont donc à égalité 1-1 et la série se transportera à Sherbrooke mardi et mercredi. Le 5e match se jouera vendredi à Rouyn-Noranda.