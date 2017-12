Les patients de Ville-Marie pourront être anesthésiés en Ontario

Les patients de l'hôpital de Ville-Marie auront accès à un corridor de services avec New Liskeard advenant une nouvelle rupture de service en anesthésie. Une entente a été conclue entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue et l'hôpital de New Liskeard, en Ontario, qui est situé à 60 km de Ville-Marie.

Le CISSS l'a annoncé à plus d'une quarantaine de personnes mercredi soir, à Ville-Marie, dans le cadre de sa tournée régionale d'information.

S'il n'y a pas d'anesthésiste à Ville-Marie, les femmes enceintes pourront alors accoucher à New Liskeard, et même, recevoir un suivi prénatal.

Les chirurgies urgentes pourront aussi être transférées du côté de l'Ontario.

« Ils acceptent de recevoir nos femmes enceintes qui sont prêtes à accoucher, également nos chirurgies qui ne peuvent pas attendre pour être transférées dans un milieu comme Rouyn-Noranda, qui est à 1h30 de route, comparativement à New Liskeard, qui est à 45 minutes de route », explique la directrice adjointe à la direction des soins infirmiers, Évelyne Grenier-Ouimette.

Rappelons qu'au début du mois de novembre, le CISSS avait annoncé une découverture en anesthésiste à l'hôpital de Ville-Marie pour une période de 34 semaines. Un anesthésiste est finalement en poste de façon intérimaire jusqu'au 19 janvier 2018.