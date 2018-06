Les petits entrepreneurs à l'œuvre en Abitibi-Témiscamingue

Des jeunes de 5 à 12 ans de partout en Abitibi-Témiscamingue ont participé, samedi, à la 5e Journée des petits entrepreneurs.

Un texte de Boualem Hadjouti

L'événement qui se déroule partout au Québec permet à des milliers d'enfants de lancer leur petite entreprise d'un jour et de vivre une expérience entrepreneuriale.

Cette année, les Promenades du cuivre de Rouyn-Noranda ont accueilli deux participantes.

Lili Gauthier, 10 ans, a proposé aux clients des biscuits avec de la poudre de grillons et d'autres avec une farine ordinaire.

« C'est pour qu'on goûte à ce qu'on va goûter dans l'avenir. Les insectes, surtout les grillons. La différence entre des biscuits normaux et des biscuits avec un petit peu de farine de grillon, au fait ça goûte la même chose et ça goûte bon », assure la jeune fille.

À 5 ans, Daphnée Morisset a participé pour la première fois à l'événement.

Elle a pu écouler rapidement son stock de chandelles à la cire de soya. Sa mère Lila Côté était contente du résultat.

« On avait seulement 9 chandelles cette année, on les a toutes vendues en une heure, se réjouit la mère. On a fait ça ensemble, Daphnée a brassé elle a fait son petit logo sur son étiquette, on a préparé ça cette semaine. »

Une première expérience aux Promenades du cuivre

C'est la première fois que les Promenades du cuivre accueillent l'événement.

L'idée est surtout d'offrir aux jeunes un endroit où ils ont accès à un plus grand nombre de clients, explique l'adjointe aux promotions, Lucie Laurence.

On aimerait ça que ça donne vraiment envie à d'autres entrepreneurs de venir faire l'expérience entrepreneuriale pendant une journée. Lucie Laurence

« Ça serait vraiment chouette d'avoir plusieurs tables, plusieurs kiosques l'an prochain et les suivants aussi pour faire vivre des expériences aussi enrichissantes aux enfants », dit Lucie Laurence.

Des jeunes de La Sarre, d'Amos, de Malartic, de Val-d'Or et de Senneterre entre autres ont participé à l'événement.

En 2017, 4200 petits enfants ont présenté leurs projets partout au Québec.