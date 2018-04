Les plaintes relatives aux services de télécom-télévision bondissent de 73 %

Au Canada, entre août 2017 et janvier 2018, le nombre de plaintes déposées auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) a bondi de 73 % par rapport à la même période l'an dernier.

Avec les informations de Lise Millette

Les causes de récriminations les plus fréquentes demeurent la non-divulgation ou l'inexactitude de renseignements sur les conditions de service.

Le fournisseur Bell a reçu le plus grand nombre de plaintes, suivi par Rogers, qui arrive au deuxième rang.

Josée Thibault, commissaire adjointe à la Commission des plaintes, affirme qu'il est difficile d'expliquer pourquoi Bell est surtout visé.

« Bell détient encore la plus grande part des plaintes, la raison exacte est difficile à identifier. C'est vrai que Bell a une très grande part du marché, alors ça pourrait expliquer une part de cette situation-là », souligne-t-elle.

Réglées à 90 %

Mme Thibault précise que 90 % des plaintes traitées ont été réglées à la satisfaction des deux parties.

Malgré le fait que le plus grand nombre de problèmes soulevés provient du secteur sans fil, le taux de résolution des plaintes est aussi très élevé. On a 90% de toutes les plaintes qui sont réglées à la satisfaction du consommateur et du fournisseur de service.

Josée Thibault, commissaire adjointe à la Commission des plaintes