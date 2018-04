Les rodéos de l'Abitibi-Témiscamingue demeureront bien en selle

Les organisateurs des trois festivals qui programment des activités de rodéo en Abitibi-Témiscamingue assurent que leurs événements ne représentent pas de menace pour le bien-être animal.

Un texte de Lise MilletteLe Festival Western de Malartic, le Festival Équestre et Rodéo Professionnel de La Sarre et le Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigues maintiennent leurs programmations respectives, en dépit de la publication d'un rapport de 600 pages rédigé par un vétérinaire, à la demande du professeur de droit de l'Université de Montréal Alain Roy.

Ce dernier soutient que ce type d'événement est illégal.Roxane Savignac, présidente du Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigues au Témiscamingue, s'est dite étonnée des conclusions présentées.

Les propriétaires d'animaux de rodéo peuvent payer une bête entre 5000 et 10 000 $. Je ne pense pas que c'est dans leur intérêt de faire quoi que ce soit qui pourrait les blesser ou les traumatiser. Roxane Savignac

« Comme le fermier, dont le bétail est son gagne-pain, les propriétaires d'animaux de rodéo sont très soucieux et moi, je l'ai vu, ces gens-là, si un animal se blesse, vont payer des fortunes en vétérinaire. Je crois qu'il y a des gens qui ne se soucient même pas de leur propre santé comme ça! », ajoute-t-elle.Mme Savignac précise que l'activé de rodéo est centrale pour son organisation et sans elle, son festival ne serait plus le même.« Les gens ont vraiment le festival à cœur et le rodéo est l'activité qui est la plus populaire. Un festival comme le nôtre, sans rodéo professionnel, ce serait plutôt différent. On tomberait dans un festival de spectacles de musique », estime Mme Savignac.

Le festival est un tout et le rodéo fait partie du tout. Roxane Savignac

Vétérinaires sur placeGuillaume Dallaire, président du Festival de La Sarre, n'endosse pas non plus les conclusions du médecin vétérinaire Jean-Jacques Kona-Boun, qui parle de détresse psychologique pour les animaux, d'abus ou de mauvais traitements pouvant affecter la santé des bêtes.

« On a des vétérinaires sur place à tous les rodéo. C'est obligatoire dans les contrats. On doit avoir un vétérinaire sur place. Alors moi, je ne suis vraiment pas inquiet avec ça », dit-il.À Malartic, le Festival Western marquera son 20e anniversaire cette année.

Jointe au téléphone, l'organisation a assuré maintenir sa programmation du 14 au 19 août, qui sera d’ailleurs dévoilée jeudi soir au Théâtre Meglab de Malartic.