Les travaux au parc Lions d'Amos devraient être terminés en octobre

Les travaux du parc Lions d'Amos devraient prendre fin en octobre prochain :la ville d'Amos a fait le point sur l'avancement du projet puisque les travaux étaient au ralenti depuis quelque temps.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, promet en revanche qu'il s'agira du plus beau parc de la ville.

« Ça va être le plus grand et le plus beau parc, lance-t-il d'emblée. [Ce sera] le parc le plus à jour de la ville. C'est un site qui est immense. Il y aura une portion avec des modules de jeux pour tous les âges. Il va y avoir une aire avec une espèce de toile. [Ce sera] quelque chose de très beau, de très moderne pour s'appuyer de la pluie et du soleil. Il va y avoir une portion asphaltée dans une espèce de boucle en huit qui va permettre un critérium pour faire du vélo. »

Le coût des travaux est estimé à environ 860 000 dollars.