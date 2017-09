LHJMQ: Les Huskies jouent à La Sarre

Pour une deuxième saison consécutive, les Huskies de Rouyn-Noranda disputeront un match hors-concours de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à La Sarre, à 19 h ce soir.

Les Olympiques de Gatineau seront les visiteurs au Colisée Nicol-Auto, à 19 h.

Les profits de l'événement seront remis à la Fondation JAC, qui vient en aide aux enfants et aux familles de l'Abitibi-Ouest, qui vivent des événements difficiles.

« C'est une façon de dire merci à nos partisans de voyager beau temps mauvais temps pour venir nous encourager pendant la saison pour venir voir les Huskies à Rouyn-Noranda, affirme le directeur administratif des Huskies, Ian Clermont. En saison régulière, on peut moins se déplacer avec nos obligations et le calendrier qui est bien chargé, mais on est vraiment content d'aller les saluer et tenir un match hors-concours chez eux. Je pense que c'est un beau clin d'œil pour leur appui durant la saison.