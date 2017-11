Maison hantée et course thématique d'Halloween en Abitibi-Témiscamingue

Le grand week-end d'Halloween commence aujourd'hui et aux quatre coins de la région des activités spéciales attendent la population.

À Amos vendredi soir, la Maison Hector-Authier sera illuminée par une allée de citrouilles confectionnées par la population. L'endroit sera aussi décoré afin que les gens puissent se prendre en photo et immortaliser leur soirée.

Samedi à Rouyn-Noranda, le Magasin général Dumulon se transformera en musée hanté. La population pourra se plonger dans une visite guidée à thématique d'épouvante. L'activité est proposée aux courageux âgés de 13 ans ou plus et est déconseillée aux âmes sensibles.

Les employés de la Fonderie Horne distribueront des bonbons aux enfants à la maison des invités de l'entreprise, communément appelée la « guest house », située au 1, rue Carter.

Toujours demain aura lieu à Val-d'Or, la course d'Halloween dans les sentiers de la Forêt récréative. Il s'agit d'un événement de type cross-country avec plusieurs parcours aménagés spécialement pour les enfants.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec rappelle d'être le plus visible possible lors de la cueillette de bonbons et demande aux automobilistes d'être vigilants et de circuler à vitesse réduite dans les zones résidentielles.