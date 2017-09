Marche pour les prématurés à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, une trentaine de personnes ont participé samedi à une marche pour les prématurés. L'objectif est d'amasser de l'agent au profit de Préma-Québec, un organisme qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément dans la province.

Selon l'organisatrice de l'événement dans la région, Carolanne Diamond mère d'un enfant prématuré, l'événement a permis d'amasser environ 4000 dollars.

« Ces dons là vont servir à aider les parents qui vivent avec un enfant prématuré que ce soit pour le transport ou les aider à se nourrir pendant qu'ils sont loin de leur famille [...] L'organisme va aussi donner des sous pour le prêt du tire-lait. On aide les familles du mieux qu'on peut avec cet organisme », dit-elle.

Carole-Ann Piché s'est déplacée de Barraute pour participer à l'événement.

Elle affirme avoir découvert l'existence de l'organisme Préma-Québec après avoir accouché de sa fille en 2013.

« J'ai accouché à Montréal, à ce moment-là, j'ai été évacuée à Montréal par avion. J'ai été toute seule à Montréal. Moi je suis chanceuse parce que j'ai de la famille qui habite là, j'ai pu avoir des proches pour me soutenir et m'héberger. J'ai connu Préma-Québec avec Ginette Mantha, la fondatrice qui venait faire des rencontres dans les hôpitaux qui accueillent les enfants prématurés, se souvient-elle. Puis je trouve que c'est un bon support, on n'est pas seuls à vivre ça. Ça nous apprend aussi les ressources, qu'est-ce que ça offre aussi. »

Cinq autres marches ont eu lieu un peu partout dans la province.

Chaque année au Québec, plus de 6 000 bébés naissent prématurément.