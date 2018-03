Martine Ouellet appuyée par le Bloc québécois en Abitibi-Témiscamingue

Le président de l'exécutif du Bloc québécois d'Abitibi-Témiscamingue, Christian Rivard, donne son appui à sa chef Martine Ouellet.

Il est l'un des signataires de la lettre que des circonscriptions ont fait parvenir au Bureau national pour exprimer leur appui à la chef Martine Ouellet et lancer ainsi un appel au ralliement.Dans cette lettre, les signataires rappellent que Martine Ouellet a été élue démocratiquement à la tête du Bloc québécois et que « la base du mandat était et demeure clairement l'affirmation de notre raison d'être: l'indépendance du Québec ».

Cette élection, peut-on lire, exprimait la volonté qu'une « voix résolument indépendantiste soit quotidiennement portée par l'action du Bloc québécois à Ottawa et ailleurs, sans cesse et sans s'excuser ».Trente présidents et présidentes de circonscriptions et de régions ont signé cette lettre.